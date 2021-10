Sorties : que faire ce week-end à Caen ?

- Pendant une semaine, les “Happy golf” proposent des initiations gratuites ou des compétitions sur 9 trous pour les initiés.

✔✔ Du 1er au 5 juillet (17h) au golf Blue Green de Caen (02 31 94 72 09) et Houlgate (02 31 24 80 49)

- La formule de la Fête du cinéma change cette année pour une version plus simple et avantageuse dès la première entrée : les séances sont au tarif unique de 3,50€.

✔✔ Du dimanche 30 juin au mercredi 3 juillet. Toutes les séances sur www.feteducinema.com.

- Le rétro-festival, qui s’installe sur l’hippodrome de Caen ce week-end, lance comme chaque année sa vente aux enchères, orchestrée par l’historien et journaliste Dominique Pagneux, spécialiste de l’histoire de l’automobile. Toutes sortes de lots sont à vendre, ainsi qu’une trentaine de véhicules de légende, dont une Renault Floride mise à prix à... 1 euro !

✔✔ Samedi 29 juin à 15h dans les salons de l’hippodrome de Caen. Infos sur www.retrofestival.fr

- Dans le cadre du festival “Normandie Impressionniste”, la ville de Caen propose pour la première fois une “Nuit impressionnante” : une soirée inédite et gratuite où l’eau sera omniprésente à travers la ville. Au Jardin des plantes, de 18h à 21h, rendez-vous est pris avec Debussy et Satie pour un concert pour le moins éclectique. A 20h, au pavillon de Normandie, les objets aquatiques deviennent d’étranges instruments. Savourez aussi une lecture musicale de

Maupassant sur le bassin Saint-Pierre à 18h, avant de découvrir la peintre impressionniste

Berthe Morisot dans un téléfilm projeté en plein-air au Château à 23h45. Des poissons lumineux

déambuleront de la place St Sauveur jusqu’au Château à partir de 23h. Le film “Impressions” de

Jacques Perconte sera projeté dans l’église du Vieux Saint Sauveur de 23h à 1h...

Pratique. Vendredi 28 juin à Caen. Programme complet sur www.ville-caen.fr.

- La “Nuit impressionnante” de ce vendredi 28 juin donne aussi l’occasion d’assister à un concert exceptionnel, donné sur la place Saint-Sauveur. Plus de 200 lycéens et adultes seront présents au côté du Choeur et Orchestre Universitaire Régional de Caen Basse-Normandie (COUR) pour interpréter le fameux Requiem de Mozart.

✔✔ Vendredi 28 juin, à 21h30 sur la place SaintSauveur de Caen. Gratuit. P lus d’infos au

02 31 30 41 00 et sur www.ville-caen.fr.

- Ca va chauffer à Blainville ce week-end ! Ne manquez pas à 17h, samedi, le concert des années 60, puis celui des années 80 le lendemain à 16h, suivi d’un concert d’hygiaphone à 20h30. Un feu d’artifice clôturera les festivités à 22h30.

✔✔ Samedi 29 et dimanche 30 juin à Blainville-sur-Orne, animations nautiques sur le canal et fête sur la berge. Infos au 02 31 44 61 17.

- C’est la Fête des Coteaux à Fleury-sur-Orne : une ambiance reggae dès samedi avec des groupes comme Nuttea ou Scars, et Muz’nouch et les Fatals Picards pour clore l’événement.

✔✔ Samedi 29 et dimanche 30 juin à l’île enchantée de Fleury-sur-Orne. 18€ la journée, 25€ les 2 jours.

- Bessin peut le son est un nouveau rendez-vous rock, à Carcagny. Il réunira pour sa première édition sept groupes de rock amateurs bas-normands.

✔✔ Samedi 29 juin de 12h à 22h à Carcagny, entre Bayeux et Caen. Tarif unique : 5€.