Votre sélection sorties du week-end

La scène caennaise en force

Ils font le buzz et viennent de Caen : Granville, Concrete Knives, The Lanskies, Pop The Fish… Tous sont en concert au Zénith !

Vendredi 13 septembre à 18h au Zénith de Caen. Gratuit. www.zenith-caen.fr.

Un week-end, et 35 sports

35 disciplines sportives sont à découvrir et à essayer gratuitement. Profitez-en pour obtenir toutes les infos sur les lieux où pratiquer, le coût, le matériel…

Samedi 14 (14h-17h30) et dimanche 15 septembre (10h-17h30) au Stade Hélitas. Gratuit.

Ca va swinguer !

Rock’n Go et Normandie Swing Festival organisent la fête du swing. Cours, démonstrations et danse libre sont au programme.

Les 14 et 15 septembre, salle municipale de la Pierre-Heuzé et place Bouchard. Tél. 06 62 05 79 25.

C’est la fête place de la Rép’

La Place de la République accueille des animations pour les familles caennaises : installations artistiques, village poney et jeu-concours.

Samedi 14 septembre de 10h à 17h, place de la République. Gratuit. Infos sur www.caen.fr.

Journées du patrimoine

Ce week-end, les Journées du Patrimoine fêtent les 100 ans du texte de loi concernant la protection et la conservation des monuments historiques en France. Des dizaines de bâtiments ouvrent leurs portes exceptionnellement.

Tout le week-end.

Aqua Vitalis, acte 2

Nous avions laissé l’exposition Aqua Vitalis à l’Hôtel d’Escoville fin août. Elle revient pour un deuxième acte dans son nouvel écrin du Palais ducal. Elle aborde d’un point de vue esthétique et éthique la problématique de l’eau, son caractère vital, précieux, et sa présence permanente dans notre environnement.

Vernissage samedi 14 septembre à 11h30 au Palais Ducal. Exposition jusqu’au 28 décembre. Entrée gratuite. Infos : 02 31 85 69 73.