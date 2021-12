Tout le monde attendait l'equipe de l'armee de terre. C'est finalement un coureur de Sojasun qui remporte cette tres belle Saint-Laurent sous le soleil. Une course qui compte pour la finale de la coupe de France Look des clubs de DN1.

Ecoutez Julien GUAY à sa descente du podium.



Julien GUAY gagne la Saint-Laurent à Montpinchon. PHOTOS VIDEOS Impossible de lire le son.

Une fois de plus, cet événement sportif ne pourrait exister sans l'acharnement et le dévouement des bénévoles et de la municipalité. Monsieur est le maire de Montpinchon, Joël CAILLOUX... Madame est la présidente de la Saint-Laurent, Annie CAILLOUX. Coup de chapeau !

Ecoutez le maire de Montpinchon, Joël CAILLOUX, à la fin de la journée, satisfait de la 60ème édition.



Revivez en vidéo l'arrivée de la Saint-Laurent 2013, en haut du mur de Montpinchon commentée par Gérard GAUNELLE.



La Saint-Laurent 2013 à Montpinchon par TENDANCERADIO

Un très beau peloton était présent pour l'édition 2013 du Grand Prix des Stars de la Saint-Laurent sur le circuit Thierry Marie avec un hommage sur la ligne de départ à Raymond Delisle qui s'est donné la mort à 70 ans le dimanche 11 août 2013.



Téléchargez le classement complet de l'épreuve 2013 en PDF (ci-dessous).