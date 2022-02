Livarot. Cyclisme : le Normand Benoît Cosnefroy (AG2R-La Mondiale) remporte le 80e Paris-Camembert ! 

La course

De mois en mois, le jeune Benoît Cosnefroy est en train de confirmer tous les espoirs placés en lui. Lors de la 6e levée de la Coupe de France, le jeune homme originaire de Rauville dans la Manche a remporté le premier très grand succès de sa carrière ce mardi 16 avril 2019 lors de la 80e édition de la classique Paris-Camembert. Après ses victoires dans le Grand Prix d'Isbergues, du Tour du Pays Roannais et des Championnats du monde espoirs lors de l'année 2017, le protégé de l'équipe AG2R-La Mondiale a passé une année 2018 à apprendre dans le World Tour. Et à peine la seconde année au niveau professionnel débutée, voilà le Normand déjà bras levés.

Attaque sublime, victoire détachée

Sous les yeux de sa famille, Benoît Cosnefroy a devancé Pierre-Luc Périchon (2e) et Quentin Jauréguy (3e) en conclusion d'une journée passée aux avant-postes avec un groupe de neuf éléments. D'abord attaqué, Benoît Cosnefroy a géré sa course puis planté la banderille décisive à quelques hectomètres de la ligne d'arrivée, célébrant seul et avec une vingtaine de mètres d'avance son superbe succès.

Romain Bardet, leader de l'équipe AG2R-La Mondiale qui effectuait son retour à la compétition a célébré le succès de son jeune compagnon de route mais termine quant à lui à plus d'une minute.

Le classement.

1 COSNEFROY Benoit AG2R LA MONDIALE les 182,5 km en 4h29'50"

2 PERICHON Pierre-Luc COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 3

3 JAUREGUI Quentin AG2R LA MONDIALE 5

4 HARDY Romain TEAM ARKEA-SAMSIC MT

5 EL FARES Julien DELKO MARSEILLE PROVENCE MT

6 PAASSCHENS Mathijs WALLONIE BRUXELLES MT

7 COUSIN Jérôme TOTAL DIRECT ENERGIE MT

8 GENIETS Kevin GROUPAMA-FDJ MT

9 GESBERT Elie TEAM ARKEA-SAMSIC 8

10 VENDRAME Andrea ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 37