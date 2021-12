Foire de Caen : en plein rush pour une édition 2013 partiellement renouvelée

Entre les travaux pour les Jeux équestres mondiaux l'an prochain et le chantier de restauration du hall 2, dont le toit s'était effondré avec la neige en mars dernier, difficile de croire que l'événement aura bien lieu... Les halls 1 et 3, attenants, sont aussi fermés. C'est 15.000 m2 de moins pour l'organisateur. Mais Caen Event ne se laisse pas abattre et recèle d'idées pour tirer profit de la situation et proposer aux visiteurs une foire "renouvelée ".

Écoutez Pascal Hennebert, direction de la communication et des événements de Caen Event.

Pratique. Foire de Caen, du 20 au 30 septembre 2013. Thème de l'exposition événement : "Himalaya, sur le toit du monde". Ouverte tous les jours de 10h à 21h. Nocturnes jusqu'à 23h samedi 21, mardi 24, vendredi 27 et samedi 28 septembre.

Plein tarif : 7€. Tarif réduit (étudiant, chômeur, handicapé) : 5€. Sur le site internet de la foire, www.caenevent.fr, payez votre place 5€ au lieu de 7€, du 2 au 19 septembre.