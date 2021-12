Piano : Frédéric Aguessy en concert à la Cathédrale de Rouen

Ce soir, la Cathédrale résonnera au son du piano de Frédéric Aguessy, qui présentera un récital d'œuvres diverses. Il interprétera :

LISZT : Jeux d'eau à la Villa d'Este

RAVEL : Jeux d'eau

MENDELSSOHN : Barcarolle

CHOPIN : Barcarolle opus 60

DEBUSSY : Reflets dans l'eau

MESSIAEN : Reflets dans le vent

CHAUSSON : Paysage

DEBUSSY : Voiles, La cathédrale engloutie, Les Jardins sous la pluie, L'Isle Joyeuse

A 21 heures. Entrée libre.

La septième saison des "Nocturnes de la cathédrale" est organisée par le diocèse de Rouen et la paroisse Notre-Dame de Rouen Centre, en partenariat avec Normandie Impressionniste, la ville de Rouen, la CREA, la Poste, Lubrizol France, Bréard et associée (communication opérationnelle), la SNCF et l’American Center France (le portail des échanges franco-américains).