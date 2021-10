Musique sacrée. Festival l'Inédit : de jeunes chœurs à l'honneur à Rouen

Pour la première fois, trois maîtrises et chœurs d'enfants européens se rencontrent à Rouen (Seine-Maritime) à l'occasion de l'Armada lors du festival l'Inédit. Monika Dabrowska-Beuzelin, accompagnatrice, pianiste et organiste de la Maîtrise Ste Evode et co-organisatrice de l'évènement au côté de Loïc Barrois, directeur de la Maîtrise Ste Evode, nous annonce le programme :

Quels sont les chœurs d'enfant qui participeront à l'évènement ?

Monika Dabrowska-Beuzelin : "Au cours de ce festival, deux ensembles de la Maîtrise Ste Evode se produiront : la maîtrise d'enfant et le jeune chœur, soit une quarantaine de nos chanteurs. Mais nous accueillerons aussi des jeunes choristes de Madrid et de Cracovie. Au total 110 chanteurs participent à l'évènement et seront réunis sur scène pour le concert de gala donné à la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Les chœurs invités jouissent déjà d'une belle réputation internationale. Il s'agit de la escalonia de l'escurial, un chœur espagnol historique fondé au XVIe siècle et du chœur de garçons polonais Limanowa. C'est une première collaboration de la Maîtrise Ste Evode avec ces deux chœurs. Les choristes de la maîtrise ont déjà été reçus en Espagne et en Pologne, pour travailler le répertoire, au cours des deux années passées. Le chœur polonais est souvent en tournée à l'étranger et le chœur espagnol est sollicité régulièrement pour animer les cérémonies officielles. Ils ont déjà enregistré tous les deux des disques."

Quelle est l'histoire de ce festival de musique sacrée ?

"C'est en 2009 qu'est né ce festival, sous l'impulsion de Loïc Barrois directeur de la Maîtrise Ste Evode. Il voulait créer un temps fort à la cathédrale en instaurant un rendez-vous annuel : le festival de chant choral était né ! Cet évènement devait permettre de promouvoir la création contemporaine en termes de musique sacrée. Un concours de composition est venu compléter ce festival. Au cours des précédentes éditions, le festival accueillait essentiellement des chœurs d'adultes. Dans ce cadre c'est notre chœur de chambre de la maîtrise Ste Evode qui se produisait, mais après une session consacrée aux chœurs d'adolescents, le festival se consacre pour la première fois aux chorales d'enfants."

Quel sera le répertoire de ce festival ?

"Nous avons choisi de belles œuvres de musique sacrée contemporaine qui reflètent la création artistique actuelle. Bien entendu, le chœur polonais interprétera principalement des œuvres polonaises et le chœur espagnol des créations espagnoles. Parmi les compositeurs cités, nous retrouverons les Polonais Paweł Łukaszewski et Marian Sawa, les Espagnols Mario Ros et José Ignacio Prieto, les Français Joseph Baudrillard et Stéphan Nicolay et l'Anglais John Rutter. Lors du concert de gala, le public pourra découvrir la Missa Brevis du compositeur italien Angello Bernardelli, qui a été primée l'année passée lors du concours de composition de la Maîtrise Ste Evode. C'est la première fois que cette œuvre sera interprétée en public. Angello Bernardelli est notre compositeur invité, et nous découvrirons donc d'autres œuvres de ce compositeur : In God alone, Sidus Maria et Alleluia jubilate. Il nous fait aussi l'honneur d'écrire une pièce nouvelle spécialement pour le festival. C'est donc tout à fait inédit !"

Du 7 au 9 juin 2019, église St Maclou, église de la Madeleine et Notre-Dame à Rouen. 0 à 15€. saint-evode.com

