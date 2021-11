Les premiers pas de Danièle Polvé-Montmasson, nouvelle préfète de la Manche

Après la traditionnel cérémonie de prise de fonction, la nouvelle préfète a salué les représentants des principales autorités du département. Originaire d'Eure et Loire, Danièle Polvé-Montmasson a confessé ne connaitre que peu de choses de la Manche. Un département au sein duquel, les problèmatiques seront forcément différentes de celles des autres département dans lesquels elle a occupé les mêmes fonctions, le Tarn et Garonne, l'Aveyron et la Charente,