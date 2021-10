Tourisme: Un été pour les jeunes

Frédérique Gervais, directrice de l'Office de tourisme de Caen, a présenté jeudi 15 avril la saison touristique 2010. Cette année, la ville souhaite attirer les jeunes. Elle édite comme en 2009 le "Pass Tourisme", un chéquier offrant cadeaux et réductions. Mais cette fois, les partenaires sont pour beaucoup, des lieux plébiscités par les moins de 30 ans : Le Big Band Café, le Hamak, le What's...

Les touristes partent moins longtemps et moins loin, mais plus souvent les week-ends, explique Frédérique Gervais. Elle veut conquérir une clientèle de proximité, notamment du bassin parisien. Pour cela, l'Office de tourisme réitère l'opération Escapades à Caen : deux jours dans un hôtel de la ville avec visite du Mémorial ou Croisière de Caen à la mer. Pour le reste, « Caen soirs d'Été » et d'autres animations estivales sont prévues. Le programme est disponible à l'Office du tourisme de Caen, 12 place Saint-Pierre.



