Table rouennaise : saveurs d’ailleurs au Bambou vietnamien

La souriante gérante viétnamienne vient rapidement prendre notre commande. La carte ne compte pas de menu mais plusieurs spécialités à 8€50, qui peuvent faire office de plat comme le Phô, soupe très parfumée.

Traditionnel

Je choisis le célèbre Bo bun viétnamien, salade de crudités servie dans un grand bol. Il ravira les gourmands : fines lamelles de boeuf sauté, petits nems, pâtes de riz, soja, légumes et cacahuètes concassés se cotoient, relevés de menthe et de coriandre. Le plat, à manger avec des baguettes pour les plus téméraires, est copieux et délicieux. Ma voisine choisit la crêpe viétnamienne Banh xeo avec crevettes, soja frais, blé concassé et morceaux de poulet.

Malgré le fait que la cuisine soit seule et la petitesse de la cuisine, nous sommes servies rapidement. Pour le dessert, ce sont essentiellement des fruits qui sont proposés comme des morceaux de mangue fraîche. Nous testons trois desserts : les trois boules de glace à la mangue, la salade de fruits et les célèbres boules coco. Les desserts tout comme les plats sont généreux et bon marché.

Pratique. Bambou, 11h-14h30, 19h30-22h. Fermé le dimanche et le lundi. On peut également commander à emporter au 06 47 47 19 94.