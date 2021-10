Caen : c'est le printemps des pépinières d'entreprises !

Accueillies par Synergia, l'agence de développement économique de Caen la Mer, les jeunes pousses s'épanouissent dans les pépinières de l'agglomération.Comme Norlanda, qui abrite des entreprises du secteur nautique, la pépinière Plug'n work, offrant à de jeunes entreprises innovantes 3 000 m2 de locaux sur le campus Effiscience à Colombelles, est en pleine croissance. Après un premier agrandissement de près de 500 m2 en janvier dernier, un bâtiment existant de 4 000 m2, racheté par Caen-la-Mer, va accueillir d'autres sociétés. Sur le même campus, Synergia va implanter un 'hôtel des projets� destiné à fournir des locaux à des sociétés dont le siège se situe hors de la région, et un 'show room� pour tester et promouvoir de nouveaux produits. Elle prépare aussi l'implantation d'une pépinière et d'un hôtel d'entreprises dans le domaine des biotechnologies, de la santé et des sciences du vivant sur le Plateau Nord, au pied du CHU. Ça pousse de partout !



Légende-photo : Mathieu Desramé, directeur des pépinières d'entreprises.





