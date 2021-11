A Caen, l’impressionnisme continue !

Jusqu’au 29 septembre, 6€/9€, gratuit pour les moins de 26 ans, infos au 02 31 30 47 70.

A l’Abbaye aux Dames, siège du Conseil régional, trois expositions ont pris place en juin. Découvrez le travail de douze stagiaires de l’ENEFA. Leur exposition s’intitule “A la manière des Autochromes, un nouveau regard sur la ville”. Jusqu’au 22 septembre, gratuit. Tél. 02 31 47 57 98

Olivier Mériel s’est intéressé à “Un fleuve, l’Orne, de la source à l’estuaire”. Par tous les temps et toutes les saisons, ses photographies en noir et blanc rendent compte de la beauté et de la richesse de ce petit fleuve. Jusqu’au 22 septembre, gratuit. Tél. 02 31 06 98 98

Enfin, grâce à la collection “Peindre en Normandie” de la région, 26 tableaux des peintres impressionnistes Frank Boggs, Adolphe-Félix Cals et Albert Lebourg sont exposés. Jusqu’au 27 septembre, gratuit. Tél. 02 31 06 98 98

Pratique. Tous le programme sur www.normandie-impressionniste.fr