Cette nuit une poubelle a pris feu au troisième sous-sol de l'immeuble du 167, rue d'Auge. Là encore, les pompiers ont été mis à rude épreuve et ont dû mobiliser pas moins de neuf véhicules dont une grande échelle pour venir à bout de l'incendie et disperser les fumées : l'opération a duré plus de trois heures.

18 personnes ont du être évacuées le temps de l'intervention. L'origine du sinistre est inconnue.