Feu d'entrepôt à Bretteville-sur-Odon

L'entrepôt qui a pris feu servait principalement de stockage à des cagettes de bois et des cartons pour le conditionnement de fruits et légumes. Sur les 700 m2 du bâtiment, 200 ont été largement endommagés. La toiture est tombée sous l'effet des importantes flammes qui se sont animées. Le feu a toutefois été rapidement maîtrisé et les pompiers ont pu quitter les lieux peu après minuit. Une surveillance a toutefois été mise en place sur le site.