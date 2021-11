Orages : 1 000 interventions en 24 heures !

150 sapeurs-pompiers, 130 policiers, 15 gendarmes et 50 policiers municipaux étaient encore sur le pied de guerre hier dans cette région très localisée où se sont déroulés les intempéries : sur la capitale régionale et les communes au nord de la ville.

Des renforts de la zone de défense Ouest, soit 28 véhicules et 54 hommes, en provenance des départements de l'Orne, de la Manche, du Calvados, de l'Ile et Vilaine, de la Sarthe et du Maine et Loire ont aussi été déployés pour des opérations de pompage dans les commerces du centre-ville de Caen et dans de nombreux parkings.

Le service départemental d'incendie et de secours du Calvados (SDIS14) a décompté plus de 1 000 interventions au cours des 24 dernières heures, a ainsi fait savoir la préfecture du Calvados hier après-midi...