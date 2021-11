L'Office de Tourisme s'ouvre de plus en plus à l'international. Son site internet en est la preuve. Il est désormais disponible en deux nouvelles langues étrangères : le russe et le brésilien. Aujourd'hui, www.rouenvalleedeseine.com se décline en neuf langues. Un moyen d'attirer toujours plus de touristes à Rouen et dans la région.

Pratique. www.rouenvalleedeseine.com