Les cinq musiciens (clavecin, viole de gambe, traverso) et chanteurs (soprano et baryton) entameront une musique baroque française du XVIIIème siècle à l’époque de Louis XIV. Le concert se fera à l'image du Roi qui offrait à ses courtisans et familiers des concerts.

Pratique. Concert au temple Saint Eloi à 20h. Billeterie à l'Office de Tourisme de Rouen et sur place une demie-heure avant le concert : 13€, adhérents 10€, gratuit pour les - de 16 ans.