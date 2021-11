Week-end chargé pour les sauveteurs en mer

La journée du samedi 20 juillet a été particulièrement agitée pour la SNSM et toute la chaîne de sauvetage, en raison de la météo clémente qui pousse les plaisanciers à sortir en mer.



12h30 - Une vedette de plaisance de 4,8 m avec 2 personnes à bord se signale en panne moteur à proximité d’Agon-Coutainville. Le pneumatique de la SNSM d’Agon est engagé par le Cross Jobourg pour remorquer le navire. Le convoi arrive sur la côte vers 14h00.



12h40 - Une personne informe le Cross de son inquiétude concernant un baigneur perdu de vue sur la plage de Querqueville alors qu’il allait probablement se baigner. Après des recherches restées vaines et de nombreux moyens engagés, il est décidé de stopper les recherches. Il pourrait s'agir d'une fausse alerte.

A pied aussi...

16h00 - La vigie pompiers du Mont-Saint-Michel signale 2 personnes isolées par la marée montante. Les pompiers du Mont arrivent rapidement sur zone alors que l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 50 s’apprêtait à décoller. 16h15, les personnes sont saines et sauves.



17h00 - Un témoin à terre signale un véliplanchiste en difficulté dans l'anse de Vauville. Le batiment hydrographique Beautemps Beaupré de la Marine Nationale se rend sur zone. La personne en difficulté arrivera finalement à la côte par ses propres moyens.



17h30 - Un catamaran se signale en avarie en baie du Mont-Saint-Michel, sa grand voile est déchirée. La position exacte n’est pas connue. La SNS 432 de Jullouville est engagée en vue remorquer le catamaran vers Jullouville. La vedette côtière de surveillance maritime P616 Trieux de la gendarmerie maritime de Saint-Malo est également à la mer. Elle localise le plaisancier, le remorquage effectué par la SNS jusqu’à Jullouville. Le convoi arrive à 19h30.

3 personnes à la mer



19h00 - A la pointe de Jonville, une vedette de 6.7 m est retournée à proximité de la côte avec deux enfants et un adulte à la mer. La SNSM 5053 de Saint Vaast est déclenchée par le Cross. Les trois personnes ont pu rejoindre la côte, choquées. Prises en charge à terre par un plaisancier, une ambulance des pompiers est dépêchée pour s’assurer de leur état de santé.



19h30 - Un catamaran Hobbie Cat est signalé chaviré au sud de la pointe du Roc à Granville. La SNSM 5058 de Granville, à la mer, est engagée pour porter assistance . Le plaisancier et le catamaran sont ramenés par SNS 5058 sur la plage de Saint-Pair-sur-Mer à 20h15.



21h10 - Un témoin à terre signale une personne en annexe à Réville semblant en difficulté. La SNSM 5053 est déclenchée pour vérifications en mer et à terre. L’annexe rentrera sans dommage par ses propres moyens.