Un mois de grandes festivités médiévales à Crèvecoeur

Jusqu’au 2 août, des artisans, des troubadours et des maîtres d’œuvre vous font découvrir “À présent, le Moyen-âge”. Les journées sont rythmées par des animations de tir à l’arc, des visites... Le dimanche 21 juillet aura lieu un spectacle de fauconnerie et le dimanche 28 juillet, ainsi que le 4 et 5 août, un tournoi de chevalerie.

Du dimanche 4 au 11 août, “Les Médiévales” prennent la suite des festivités. Plongez au cœur d’une intrigue librement inspirée de l’ouvrage de Sébastien Brant “La Nef des fous”. Il s’agit d’enquêter et de résoudre chaque jour de nouvelles énigmes tout en s’initiant aux us et coutumes du Moyen-âge.

Pratique. Jusqu’au 11 août, de 11h à 19h, à Crèvecoeur-en-Auge. Infos au 02 31 63 02 45 ou sur www.chateau-de-crevecoeur.com. 4 à 9€ , gratuit pour les – de 7 ans.