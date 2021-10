Le point de la montée sans éclat

Les 15 400 spectateurs présents rêvaient d'une toute autre fête et les joueurs eux-mêmes exprimaient une certaine amertume après leur tristounette rencontre face à Nîmes (0-0). Comme souvent à la maison, Malherbe avec Nîmes a buté sur une formation repliée et pour le moins prudente. De leur côté, les Caennais n'ont pas réussi à mettre assez de mouvement pour trouver des brèches dans le bloc nîmois. Le dernier match de la 33ème journée s'est donc révélé plat et sans grand intérêt, si ce n'est celui d'assurer mathématiquement l'accession en Ligue 1 du SMC, puisqu'un seul point suffisait pour cela.



Occasions rares

Les Malherbistes avaient pourtant effectué une bonne entame de match. Largement dominateurs, ils faisaient circuler le ballon sur toute la largeur du terrain mais ne s'approchaient du fébrile portier adverse que par des tirs à mi-distance, signés Pablo Barzola, Nicolas Seube ou Benjamin Nivet. Le rythme tomba rapidement et les Crocodiles nîmois en profitèrent pour réchauffer le portier caennais Alexis Thébaux sans toutefois se révéler plus dangereux. Les occasions étaient rares. Seuls Kandia Traoré, d'une frappe trop croisée, et Youssef El Arabi, d'une tête trop peu appuyée, se montraient à leur avantage devant le but d' Haidar Al-Shaïbani (48' et 72'). Davantage percutant en contre-attaque, Nîmes était même le plus dangereux alors que le Stade Malherbe n'arrivait pas à passer la vitesse supérieure. Les Nîmois Ayité et Keita donnaient ainsi quelques frayeurs au public caennais (56', 65' et 87'). Caen parvenait cependant à préserver ce point qui lui ouvre les portes de la Ligue 1 mais fait surtout les affaires de Brest dans la lutte pour le titre.

Les Brestois ont en effet repris quatre points au Stade Malherbe depuis leur défaite à Caen et pointent maintenant à trois longueurs de la première place. Les Caennais, qui n'ont pas un calendrier facile sur les cinq derniers matchs de la saison, auront donc tout intérêt à remporter une deuxième fois le derby normand face au Havre, lundi 26 avril (20h45)...



