Trafic aérien : les péripéties des Caennais !

Après le réveil d'un volcan en Islande, et l'arrivée d'un nuage de cendres dans le ciel européen, nombreux sont ceux qui ont du prendre leur mal en patience :



Les aéroports . A l'heure où nous imprimons, les deux aéroports du département, Caen-Carpiquet et Deauville Saint-Gatien étaient toujours interdits de décollage comme d'atterrissage.

Monsieur le maire . Philippe Duron, le député maire de Caen, était en vacances la semaine dernière. Il devait rentrer lundi 19 avril mais a été bloqué en Egypte au même titre que nombre de ses concitoyens. Il a finalement atterri à Orly, mercredi 21 avril.

Les lycéens . Trente cinq élèves du lycée Malherbe ont prolongé de quelques jours leurs voyages scolaires en Asie puisqu'ils ont été bloqués en escale à Séoul en Corée. Ils ont regagné Caen par bus dans la nuit du 19 au 20 avril après avoir atterri à Bordeaux.

Les gagnants . Privés d'avions, les voyageurs ont opté pour le ferry en gares maritimes de Ouistreham ou de Cherbourg. Sur la seule journée du vendredi 16 avril, Brittany Ferries a estimé qu'il y avait eu 30% de fréquentation en plus.



