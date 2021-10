Aéroport : le calme est revenu à Carpiquet

Sur les vols Air France la possibilité a été offerte aux usagers de reporter leur vol sans frais ou le remboursement immédiat du vol non assuré”. La perte des redevances aéronautiques n'a pas encore été totalement chiffrée. Toutefois, une chose est certaine: 'Il y aura une perte économique loin d'être négligeable”, prévient la directrice d'exploitation. 'C'est forcément une perte de ne pas percevoir les atterrissages et les décollages”.



Au total, durant cette paralysie aérienne, 50 vols commerciaux ont été annulés et 1 700 passagers n'ont pu être transportés pour Paris et Lyon. 'Les usagers ont toujours bien réagi durant cette période. Ils ont très compréhensifs et à l'écoute des possibilités offertes par nos services.