Bison Futé : de l'orange et du rouge sur nos routes ce week-end

Beaucoup de monde a prévu de partir en vacances ce week-end depuis la Basse-Normandie, estime Bison Futé dans les prévisions qu'il publie.

Ce vendredi 19 juillet a été en effet classée en orange dans le sens des départs par l'organisme, qui recommande d'éviter les départs entre 15h et 22h. La situation devrait empirer pour samedi, qui sera de couleur rouge dans le sens des départs, et orange dans le sens des retours : il est alors déconseillé de prendre la route entre 8h et 19h, ajoute Bison Futé.

Le retour à la normale est prévu pour dimanche, classé en vert dans les deux sens.