Paris (AFP). Samedi rouge sur les routes: trafic dense en vallée du Rhône

La circulation se densifiait samedi matin, principalement dans la vallée du Rhône en cette journée de chassé-croisé des vacanciers classée rouge par Bison Futé qui prévoyait encore une journée "très difficile". Sur l'autoroute A7, principale artère menant à la Méditerranée, plusieurs bouchons s'étaient formés "principalement entre Vienne et Valence" dans le sens nord-sud. Le Centre régional d'information et de coordination routières (CRICR) recensait dans le sens des départs, au niveau de Condrieu (sud de Lyon) 33 kilomètres de bouchons. De même, il y avait 21 km de retenues à Tain l?Hermitage et 16 km à Montélimar, toujours sur l'A7. Le temps de parcours entre Lyon et Orange était de 02h30 au lieu de 01h40 habituellement, mais la circulation restait fluide dans le sens sud-nord (01h50 de trajet), précisait Bison Futé dans son bulletin de suivi en direct. Des mesures de régulation de vitesse ont été mises en place sur certains tronçons entre Vienne et Orange, consistant à baisser la vitesse de 130 km/h à 110 ou à90 km/h, avant que le trafic ne s'engorge. De même, le trafic se densifiait sur l'A71 (Orléans-Clermont-Ferrand) au nord de Riom, dans le sens des départs. L'A61 était également chargée dans le sens Toulouse-Narbonne. Sur la partie de l'A71 traversant le Puy-de-Dôme, le CRICR comptait 12 km de bouchons à Champs et 7 km à Bègues. Il était demandé d'éviter l'A6 reliant Paris à Lyon. Bison Futé conseille de prendre l'A39 à partir de Dijon, puis l'A40 en direction de Genève, puis après Bourg-en-Bresse, de suivre Lyon par l'A40 et l'A42. Ce parcours ne rajoute que 15 km au trajet final. Dimanche sera vert dans le sens des départs même s'il faut dans la mesure du possible "éviter la traversée de Lyon et l'autoroute A7 en vallée du Rhône de 10H00 à 16H00", selon Bison futé. Dans le sens des retours, journée orange, il faudra éviter les grands axes de liaison en direction du nord entre 11H00 et 20H00.

