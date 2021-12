Lyon (AFP). Des bouchons sur la route du retour des vacances

Les principales difficultés se concentraient en milieu de matinée dans la vallée du Rhône sur l'autoroute A7, où le trafic avait déjà été très dense vendredi dans le sens des retours ; sur l'A61 entre Toulouse et Narbonne ; sur l'A20 en direction de Paris au sud de Tulle et sur l'A10 au sud de Tours, toujours pour les automobilistes roulant vers la capitale.

Vers 10H30, le cumul des bouchons était de 130 kilomètres au niveau national, selon un porte-parole de Bison Futé, comparable à celui de l'an dernier à pareille époque (le pic du trafic avait alors dépassé 600 km à la mi-journée).

"On a vu hier sur internet que Bison Futé annonçait rouge, alors on est parti plus tôt ce matin", a raconté à l'AFP Geneviève Aymard au péage de Vienne (Isère), qui rentrait chez elle à Lyon après des vacances à Vallon Pont d'Arc en Ardèche.

Pour Quentin Druez au contraire, parti de Paris pour la Corse, l'heure était encore aux congés.

"On a fait une escale à Saint-Etienne, aucune difficulté pour l’instant, ça roule plutôt bien. Et là ça a l'air d'être un peu plus chargé, on va voir. On n'a pas pu faire autrement, c'est la dernière semaine de vacances donc on va profiter un maximum, et les bouchons tant pis on va passer dedans", confiait-il en patientant au péage.

Dimanche, la journée est classée verte dans le sens des départs et orange dans le sens des retours.

Le week-end dernier, prolongé par le lundi férié du 15 août pour la fête de l'Assomption, avait été particulièrement chargé sur les routes avec un pic de bouchons estimé à 855 km au plus fort du trafic, le plus important de l'été.