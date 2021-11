Football : La réserve du Stade Malherbe a repris

Sous une chaleur estivale, une quinzaine de joueurs ont trottiné avant de réviser leurs gammes autour de passes, de jonglerie et de conduite de balle.



Un groupe plus dense

L’effectif 2013-2014 a été volontairement restreint et renouvelé, puisque 80 % des joueurs de la saison dernière n’ont pas été conservés. “C’est un choix, une philosophie, plus qu’une contrainte budgétaire, assure Philippe Tranchant, qui supervise l’ensemble de la formation. Nous aurions fait pareil si le club était monté en Ligue 1.” La réserve du Stade Malherbe disposera de 20 joueurs grand maximum, puisqu’aux seize du groupe actuel doivent s’ajouter au moins un latéral gauche, un latéral droit et un attaquant. Les entraînements restent cette année à la charge de Philippe Tranchant.

Proment de retour

Un visage bien connu des supporters du Stade Malherbe était de retour à Venoix, lundi 15 juillet. Il s’agissait de l’ancien milieu de terrain Grégory Proment qui porta les couleurs bas-normandes de 2006 à 2012. Il coachera la “B” de Malherbe cette saison, même s’il n’aura pas la charge des entraînements. Il mettra ainsi son temps libre a profit de sa formation d’entraîneur, afin d’obtenir les diplômes nécessaires.