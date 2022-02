CFA - Philippe Tranchant : "Un groupe plus mature"

L'effectif de l'équipe réserve est-il bouclé ?

Oui, nous connaissons nos recrues. Il y a Nacer Afaki (Moissy-Cramayel), qui a fait sa formation ici jusqu'en CFA et qu'on reprend comme cadre, deux joueurs du Havre (Abdoul Diawara et Elton Boketsu), Axel Audrat (Bretteville/Odon), qui avait fait sa formation chez nous jusqu'en U17, Maxime Roynel et Aurélien Thoris (PTT Caen) ainsi qu'Ayoub Tharaoui (DSR région parisienne). Ce qu'on souhaitait surtout, c'est avoir six ou sept recrues un peu plus matures car il va falloir laisser cinq équipes derrière nous cette saison pour se maintenir. Je pense qu'on n'aura pas tant de joueurs que ça de l'effectif professionnel. Quand l'équipe première jouera le vendredi, on pourra néanmoins bénéficier de pas mal de joueurs le lendemain. Au niveau des départs, seuls Mickaël Zami (Saint-Lô) et Victor Nocente sont partis.



Est-ce plus facile d'intégrer une équipe première quand elle est en Ligue 2 qu'en Ligue 1 ?

Oui, c'est nécessairement plus facile. La marche est moins haute. C'est difficile de rentrer dans un effectif de Ligue 1. En Ligue 2, il y a deux divisions d'écart au lieu de trois, ça compte beaucoup. Vu que l'effectif ne sera pas plus étoffé chez les pros, on ne sait jamais. Mais il n'y a pas de miracle non plus. On ne va pas mettre que des jeunes dans un effectif de seconde division qui veut remonter en Ligue 1.



L'idée, c'est de se maintenir en pratiquant un bon football ?

Le but, c'est tout à fait ça. On doit gagner nos matchs grâce à la qualité de jeu. Il faut que la victoire soit consécutive à un projet de jeu qu'on a défini et auquel on s'est tenu. Cette qualité de jeu, ce n'est pas un travail de conservation, c'est un vrai travail de pénétration avec des objectifs autour du porteur du ballon, des principes de jeu très clairs. J'aurais aimé que la saison passée on ait eu un peu plus d'expérience et de maturité pour assumer ce projet-là.



Le remplacement de Franck Dumas par Patrice Garande change-t-il quelque chose pour le centre de formation ?

Non. C'est à l'usage qu'on verra, mais pour moi il n'y a aucun problème. On a un projet de formation. On sait qu'on est au service de l'équipe première. Patrice Garande connaît très bien le club et les habitudes de la formation. Maintenant, c'est à nous de nous adapter.

Programme des matchs amicaux : 21/07 contre Avranches, 25/07 contre Paris B, 28/07 contre Saint-Lô, 1/08 contre Granville, 04/08 contre Oissel.