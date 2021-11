Au tribunal de Caen : le papi abusait de sa petite fille

C’est seulement en septembre 2012 qu’elle avait avoué à ses parents que l’ami de sa grand-mère s’était livré à des attouchements sur elle. Elle n’avait alors que 4 ans.

Au domicile de sa grand-mère, ce “grand-papa-gâteau” par alliance l’avait caressée sous son pyjama. Il lui aurait ensuite dit : “chut, c’est notre secret”.

Devant les juges, Victor, 68 ans, explique qu’il n’avait jamais eu de relations sexuelles avant l’âge de 50 ans, date du décès de ses parents, suivi un an après du décès de son frère et de la fin de l’entreprise familiale, où il travaillait sans relâche.

Le suivi psychologique de la jeune fille montre une interrogation sur son orientation sexuelle. Elle avoue craindre les hommes. Ainsi, elle se scarifie à tel point que ses parents sont obligés d’enlever les lames des taille-crayons de la maison.

Le prévenu se confond en excuses. Il est condamné à neuf mois de prison avec sursis. Il est désormais inscrit sur le Fichier des délinquants sexuels.

Une expertise médico-psychologique a été ordonnée pour mesurer le véritable impact de l’acte, et les troubles de l’adolescente. 1 500 euros de provision et le coût de l’expertise seront à la charge du prévenu.