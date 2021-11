Tribunal de Caen : 10 000 images pédophiles dans son ordinateur !

Anthony avait déposé l’ordinateur sous le nom et l’adresse de Thierry, une de ses connaissances de la région parisienne chez qui la police a retrouvé des fichiers pédopornographique. Les deux hommes ont dû répondre de ces actes devant le tribunal de Caen.

Thierry est en récidive de consultation de ce type de fichiers (2001 et 2007) et coupable cette fois-ci d’agression sexuelle sur mineurs. Il avait notamment abusé de deux enfants de 9 et 11 ans, fils d’une voisine de son immeuble aux Lilas, près de Paris. Il a été condamné à quatre ans de prison avec maintien en détention et à une interdiction de toute profession en rapport avec des mineurs.

Anthony devra rembourser les 30 000 euros qu’il était parvenu à extorquer à Thierry. Il a été condamné à deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, et à trois ans de suivi socio-judiciaire.

Les deux hommes sont désormais inscrits sur le fichier national des délinquants sexuels.

L’audience n’a pas révélé comment les deux hommes s’étaient rencontrés.