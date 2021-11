Le Pays de Bray vu du ciel

Il faut dire que vu du ciel, et plus exactement du haut d’une montgolfière, le paysage laisse entrevoir de nouveau charme. Il est possible de tenter l’expérience en partant de Foges-les-Eaux, où Mister Mongolfière propose des promenades dans les airs chaque jour, pour peu que la météo soit favorable.

Neil Woodham est tombé amoureux des mongolfières il y a plus de 20 ans. Depuis quatre ans il fait partager sa passion pour ce moyen de transport insolite. “Nous programmons les vols tous les soirs. Il ne suffit pas qu’il fasse beau, il faut qu’il n’y ait pas trop de vent”. Durant une heure, à environ 400 mètres d’altitude, les visiteurs découvrent les verts paysages du Pays-de-Bray, dérivant dans les airs au gré du vent.

Pratique. De mars à octobre, Mister Mongolfière, Forges-les-Eaux. Infos sur http://www.mistermontgolfiere.com/