Les vacances ont commencé, sortez !

SUR LA CÔTE

FESTIVAL

Les Z'estivales du Havre

Le festival de rue havrais reprend du service. Cette semaine, vous pourrez découvrir le théâtre de Guignol, les arts burlesques des Bris de Bananes, le lac du Cygne version humoristique, de la danse mais aussi le célèbre feu d'artifice du 14 juillet dans une ambiance bon enfant.

Pratique. Du 13 juillet au 4 août, dans les rues du Havre.

CONCERT?

Les Musicales de Normandie

La pianiste Vanessa Wagner jouera Debussy et Ravel dans les Jardins Suspendus du Havre le 17 juillet. Le 21 juillet, ce sera Caroline Delume à la guitare, Gionata SgamBaro à la flûte et Carole Dauphin à l'alto.

Pratique. 17 juillet aux jardins suspendus du Havre et 21 juillet à l'église Saint-Michel de Bolbec.

Rendez-vous musical au château d'Eu

Le 11 juillet, le groupe Harmonie de Blangy sur Bresle enchantera le jardin du château.

Pratique. Les Rendez-vous du jeudi, jusqu'au 5 septembre.

A LA CAMPAGNE

DECOUVERTE

Entrez dans l'Artzmania de Massy

C'est l'un des plus longs labyrinthes végétaux permanents au monde et il permet une balade artistique pour toute la famille.

Pratique. Tous les jours de 14h30 à 18h30. 8€ pour les adultes et 7€ pour les enfants.

Il court, il court le furet... Le seul élevage de la région se trouve en Pays de Bray. La propriétaire, passionnée, donne des conseils pour que l'adoption se passe au mieux, surtout en période de vacances.

Pratique. Elevage de Montérolier, ouvert toute l'année.

Découvrez le château

Le domaine de Canteloup comprend un château, un cellier, une chapelle et des écuries. La visite guidée dure une heure et comprend la visite du rez-de-chaussée du château, de la chapelle, du cellier, du parc.

Pratique. Jusqu'au 23 juillet, fermé le mardi et le samedi. A Amfreville-sous-les-monts.

Chêne millénaire

C'est à Allouville-Bellefosse que cet arbre extraordinaire contemple le monde depuis près de mille ans. Au XVIIe siècle, le curé du village fit installer dans les cavités de l'arbre une chapelle dédiée à la Vierge.

Pratique. Place de l'église, Allouville-Bellefosse.

ANIMATIONS

Site gallo-romain

Venez découvrir le vieux Evreux et son site archéologique de grande qualité.

Pratique. Ouvert tous les jours sauf le mardi.

Exposition Titus-Carmel

Le centre d'art contemporain de la Matmut accueille une nouvelle exposition. Venez découvrir les textes "L'échappée végétale et son ombre? ainsi que "Brisées : sur la route de la soirée?, des oeuvres contemporaines.

CPratique. entre d'art contemporain de la Matmut, Saint-Pierre-de-Varengeville. Jusqu'au 29 septembre.

Spectacle de marionnettes

C'est l'histoire d'un roi qui avait une chemise qui le rendait heureux. Elle est mise en scène par Vytas Kraujelis et jouée par 36 marionnettes.

Pratique. Abbaye de Mortemer à Lisors. Dimanche 21 juillet, spectacle à16h.

Sable fin à Louviers

La ville s'est donnée un petit côté balnéaire en faisant installer une plage, au Moulin et à la Villa Calderon. Des animations font vivre les lieux tout l'été.

Pratique. Du samedi 13 juillet au mardi 13 août, de 14h à 19h, Louviers.

CONCERT

Une soirée musciale avec Mozart et Beethoven

Violon, alto et violoncelle rythmeront la soirée avec l'Opéra de Rouen Haute-Normandie.

Pratique. Samedi 20 juillet au Château de Vascoeil, dans les jardins. Possibilité de dîner ensuite.

Musique de chambre

Jérôme Pernoo au violoncelle et Karine Selo au piano offrent un concert de grande qualité.

Pratique. Samedi 13 juillet 19h, au moulin d'Andé, commune de Pavilly.

DANS L'AGGLOMERATION

EXPOSITION

L'Esadhar s'expose

Dans le cadre de Normandie Impressionniste, l'Ecole Supérieure d'art et de design présente son exposition "Flux? sur le thème de l'eau, symbole par excellence de l'éphémère.

Pratique. Jusqu'au 15 octobre. Du mardi au samedi 9h-12h 14h-18h. Fermé au mois d'août.

Histoires d'eau

L'exposition de la Crea présente le rôle essentiel de l'eau et son utilisation dans les activités humaines. A découvrir au Musée industriel de la Corderie Vallois de Notre-Dame-de-Bondeville.

Pratique. Jusqu'au 29 septembre, gratuit.

Les animaux s'affichent au Muséum

Wildlife revient sur les murs du Muséum. Chaque année, cette exposition réunit les 100 meilleures photos d'animaux sauvages de l'année.

Pratique. Jusqu'au 31 août, Muséum d'Histoire Naturelle de Rouen. Tarifs 2/3?€

CINE-CONCERT

Zygel de passage à Rouen

Le ciné-concert "La Belle Nivernaise?, adaptation d'une nouvelle d'Alphonse Daudet sera joué par le célèbre pianiste Jean-François Zygel. Il jouera à la manière de l'époque avec l'Orchestre de l'Opéra de Rouen Haute-Normandie.

Pratique. Vendredi 12 juillet au hangar 23.



BAL

Les hauts de Rouen version bal populaire

Le quartier de la Lombardie offre à ses habitants un bal d'antan réactualisé avec rumba, valse, tango, salsa, rock et biguine.

Pratique. Samedi 13 juillet, toute la journée place Copernic. Gratuit.

CONCERT

Les Terrasses du jeudi dans la ville

Les Rouennais de la Maison Tellier, les chansons des Souinq et le jazz des Big Four, pour ne citer qu'eux, débarquent dans les rues de Rouen.

Pratique. Le jeudi 18 juin, dès 16h. Gratuit. Programmation sur www.terrassesdujeudi.frsauvage

ESTIVAL

Les quais de Rouen sur Mer

Ce samedi, activités pour enfants, beach tennis, fitness à 11h. Jeu de go et échecs à 14h. Rollers et fabrication d'un jeu de l'oie géant pour enfants à partir de 15h.

Pratique. A partir du 13 juillet et jusqu'au 11 août sur les rives de la Seine. Gratuit. Infos. www.rouen.fr/rsm

FEUX D'ARTIFICE DU 14 JUILLET

Rouen . Dimanche 14 juillet : Rendez-vous à 23h devant le Pont Boieldieu. Bal à partir de 19h au pied du Pont Corneille.

Sotteville-lès-Rouen. Samedi 13 juillet : feu tiré à partir de la place de l'Hôtel de ville avec fête de la musique et bal populaire.

Oisse. Samedi 13 juillet : spectacle pyromélodique au parc municipal.

Canteleu. Dimanche 14 juillet : feu à voir au stade Dupré.

Déville-lès-Rouen. Dimanche 14 juillet : feu d'artifice au stade Blériot à partir de 23h sur le thème de la "Zumb'attitude?.

Saint-Valéry-en-Caux. Dimanche 14 juillet : bal populaire de 15 à 18h30 suivi de la retraite aux flambeaux à 21h15. Feu d'artifice à 23h.

Veules-les-Roses. Dimanche 14 juillet : 21h, retraite aux flambeaux au départ de la mairie. Feu d'artifice avec musique sur le front de mer dès 23h.

Caudebec-en-Caux. Défilé par la fanfare à 16h30, présentation des véhicules des pompiers à 17h, concert à 21h, retraite aux flambeaux à 22h15 et feu d'artifice à 23h.

Etretat. Samedi 13 juillet : retraite aux flambeaux à 22h, feu d'artifice à 23h puis bal populaire à partir de 23h30.