Caen : Guillaume Le Conquérant fait recette

Caen, Falaise et Bayeux : à travers les reliques incontournables qu'abritent ces trois villes, l'empreinte du duc de Normandie, Guillaume Le Conquérant, est encore bien visible. Ces sites, les plus connus, sont pourtant loin d'être les seuls à avoir été façonné par le Bâtard. C'était tout l'enjeu de "La Fabuleuse épopée", grande opération de communication menée par le Comité départemental du tourisme du Calvados depuis 2008, et dont l'ambition était de "reconstituer l'histoire de Guillaume et transmettre les connaissances accumulées sur le sujet au grand public", expliquait Paul Chandelier, président du Comité.

240 000 euros ont permis de créer une marque, déclinée pour réunir sous une même bannière les sites concernés, qui bénéficient désormais d'une signalétique et de panneaux d'information dédiés. Guillaume Le Conquérant a aussi pris une dimension toute nouvelle en disposant d'un site internet, et d'une page Facebook... 8 000 personnes en sont "fan". "Le bilan va au-delà de nos espérances, estime Paul Chandelier. On perçoit nettement l'intérêt suscité par ce grand personnage de l'Histoire et son époque. Il n'y a qu'à noter le succès d'événements tels que les Médiévales de Bayeux pour s'en convaincre".

C'est sur les écrans et tourné vers "nos cousins anglais" que le Comité départemental du tourisme entrevoit la poursuite du filon. Un film sur la jeunesse du duc est en cours de tournage, et un docu-fiction sera prochainement diffusé en prime-time sur la chaîne Arte et son homologue britannique, la BBC. Et avec l'aide de fonds européens, les sites normands se sont rapprochés des châteaux ou musées de Rochester, Hastings, Colchester et Hastings pour promouvoir des deux côtés de la Manche l'épopée du Conquérant.