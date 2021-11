A Rouen, pour les vacances, ils échangent leur maison

Le principe est simple : il s’agit de troquer sa maison contre une autre, en France ou à l’autre bout du monde. Le concept est en plein essor, via des sites comme trocmaison.com ou echangedemaison.com. Dépaysement garanti.

Immersion totale

A Bois-Guillaume-Bihorel un couple avec deux enfants prépare activement son voyage prochain pour la Norvège. Pour eux, l’échange de maison est une grande première. “On en avait entendu parler par des amis qui avaient beaucoup aimé”, expliquent-ils. Sans compter qu’avec deux enfants, la solution est avantageuse. “C’est tout à fait adapté pour des familles, que ce soit au niveau du confort ou même de tout le matériel que l’on retrouve là-bas, lorsque l’on échange avec une autre famille.”

Julien et sa compagne ont déjà testé le concept et ils récidivent cette année. “Lorsque nous sommes arrivés sur place ce sont les voisins qui nous ont accueillis. C’était dans la banlieue londonienne. Ils nous ont indiqué les bons plans, les bonnes adresses. On est vraiment intégré dans la vie locale. C’est ce qui fait le charme du concept”, note-t-il.

Dire que personne ne pense à l’état dans lequel il retrouvera sa maison serait mentir. Mais les adeptes du troc de maison restent philosophes. “C’est du donnant-donnant. On laisse aux autres sa maison mais ils font pareil de leur côté.”

Sur les sites d’échange, les biens font rêver : beaux appartements, maisons dans des endroits paradisiaques... Et contrairement à ce que l’on pourrait penser nul besoin de proposer un bien exceptionnel pour attirer les adeptes du troc. “Au sein de l’Europe les échanges se font à bien équivalent. Mais les Américains ou les Australiens, très attirés par la France, sont prêts à échanger avec un bien de taille modeste.” Le concept n’a pas fini de séduire.