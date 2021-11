Célébré discrètement, le mariage a uni deux femmes, à l'Hôtel de Ville de Rouen. "Je suis heureux et ému par cet événement, rendu possible grâce à la réforme que la Ville de Rouen a soutenue et qui permet aujourd'hui une égalité de droit entre tous les citoyens", a réagi Yvon Robert, le maire de Rouen.