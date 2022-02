Rouen. Avec les gilets jaunes à Rouen, les mariages ne se font plus en mairie

Face à la mobilisation des gilets jaunes le samedi à Rouen (Seine-Maritime), les mariages ne peuvent plus se tenir à la mairie depuis décembre 2018. La place de l'hôtel de ville est le point de rassemblements des manifestants avec parfois des tensions face aux forces de l'ordre.

Dans ce contexte, "il paraît difficile de faire venir les mariés sur la place de l'hôtel de ville", souligne Jean-Loup Gervaise, adjoint au maire en charge de la tranquillité publique, qui a d'ailleurs célébré sept mariages samedi 13 avril 2019. "Une réquisition a été prise par le procureur de la République pour délocaliser les mariages."

Les cérémonies se tiennent donc sur l'autre rive de la Seine, dans la salle municipale Charlotte Delbo. "Les mariages, c'est la loi, doivent avoir lieu en mairie, donc ils ne peuvent avoir lieu ailleurs que sur réquisition du procureur", explique Jean-Loup Gervaise.

#Rouen 7 mariages déplacés à la demande du préfet sur réquisition du procureur de la République centre Delboë rive gauche, cause gilets jaunes. Premier mariage à 13:30 non prévenu apparemment, on vient de les retrouver à la mairie. L'après-midi va être compliquée à gérer. pic.twitter.com/KTjDC4xgRu