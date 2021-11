Tribunal de Caen : ils cambriolent pour boire à Bretteville-le-Rabet

Puis L., 20 ans, décide d'aller voir du côté de la grange où se réunissent les amis de Dylan, 18 ans. Vers minuit, le groupe est en manque d'alcool.

D. et L. s'absentent, et reviennent avec une bouteille de boisson anisée, deux bouteilles de rosé, deux bouteilles de champagne, un pack de bière et trois paquets de chips : la fête peut continuer.

Le lendemain matin, le boucher de Grainville l'Engannerie (à 1 km) découvre la porte de son magasin fracturée, et constate la disparition de l'alcool. Les soupçons de la gendarmerie se portent rapidement sur D., qui commence par nier, puis sur L.. Ils comparaissent à l'issue de leur garde à vue, vendredi 28 juin

L. devait effectuer un travail d'intérêt général pour avoir cambriolé, deux ans plus tôt, la même boucherie, pour le même type de marchandise… Il échappe à la peine plancher qu'il encourait, mais écope de deux 12 mois d'emprisonnement, dont huit mois assortis d'un sursis mise à l'épreuve de deux ans durant lesquels il devra se soigner, et suivre une formation. D., sans antécédents se voit infliger six mois de prison assortis d'un sursis travail d'intérêt général de 140 heures. Le préjudice du commerçant sera ultérieurement évalué. Les deux compères repartent libres.