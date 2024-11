Caen. Bagarre en centre-ville : la victime a la mâchoire cassée

Le soir du 31 octobre 2023, la fête bat son plein. De nombreuses personnes déambulent dans le centre-ville de Caen, la plupart sont déguisées. Un homme se précipite vers un groupe pour les "effrayer", ce qui ne semble pas plaire. Une rixe éclate et plusieurs personnes sont impliquées. Un homme tombe notamment à terre et un jeune de 19 ans lui assène coup sur coup.

La victime se défend

La victime asperge son agresseur avec une bombe lacrymogène. La police intervient. La victime aura le visage tuméfié et la mâchoire cassée. Des témoins reconnaissent le jeune de 19 ans, disant qu'il était le plus agressif des belligérants. Il est examiné et on découvre des ecchymoses sur ses poings, ce qui pourrait confirmer les coups reçus. Au tribunal de Caen, le 31 octobre 2024, soit un an jour pour jour après les faits, il explique qu'il n'est pas à l'origine de la bagarre. Il est seulement intervenu pour défendre un autre prévenu, âgé de 20 ans. Ce que ce dernier démentira, arguant que c'était lui, le défenseur. Ce prévenu de 20 ans étant absent à l'audience, on n'a pas pu entendre sa version des faits.

Pas de prison ferme

L'avocate de la victime explique que son client a reçu des coups "gratuits" occasionnant une incapacité de travail de 30 jours. Il est encore en soins pour réparer sa mâchoire et son visage. Dans son réquisitoire, la procureure fait remarquer qu'il est exceptionnel qu'une victime ait une ITT de 30 jours. Elle demande de la prison pour les deux prévenus. L'avocate de la défense dit que son client a pris conscience de la gravité des coups portés, mais que c'était pour défendre son ami et lui-même. Elle fait remarquer qu'il est le seul à s'être déplacé à l'audience. Après délibéré, il est condamné à 105 heures de travaux d'intérêt général. L'autre prévenu écope de 4 mois de prison avec sursis. Inéligibilité pour les deux pendant 2 ans. Ils devront régler à la victime blessée 1 500€ pour préjudice moral.