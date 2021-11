Soleil : "Les cancers de la peau ne cessent d'augmenter"

Quels conseils donnez-vous aux futurs vacanciers ?

"On le redit souvent, mais la protection de la peau est très importante, surtout chez les enfants. Il faut mettre de la crème solaire, mais cela ne veut pas dire que l'on peut rester au soleil sans faire attention. En outre, toutes les crèmes ne se valent pas, il faut faire attention à ce qu'elles protègent des UVA et des UVB. La meilleure des protections contre les rayons du soleil reste les vêtements. Il faut aussi que les personnes chauves n'oublient pas de se mettre de la crème sur la tête ou de mettre un chapeau ou une casquette. Les yeux ont eux aussi besoin d'être protégés, avec des lunettes de soleil. Les rayons peuvent provoquer des lésions à la rétine si elle n'est pas protégée. Idéalement il faut éviter l'exposition entre midi et 16h."

Quels sont les risques d'une exposition prolongée au soleil ?

"A court terme, la personne risque la brûlure. Sur le long terme, la surexposition provoque le vieillissement cutané - les personnes très exposées sont plus ridées et ont la peau plus tâchée que les autres - et les cancers de la peau. Il y a les carcinomes, qui sont des cancers causés par une exposition prolongée, et les mélanomes qui peuvent être la conséquence de coups de soleil pris dans l'enfance. C'est la raison pour laquelle, protéger les enfants très jeunes est important. C'était peu le cas dans les années 70. Le résultat est qu'aujourd'hui nous assistons à une recrudescence des cancers de la peau. Plus de 80.000 cas se déclarent chaque année en France."

Nous ne sommes pas tous égaux devant le soleil ?

"Effectivement, le niveau de protection dépend du phototype de chaque personne, c'est-à-dire sa carnation. Certaines développent des allergies au soleil, comme les lucites. Cependant, quelle que soit la sensibilité de la peau il est déconseillé de s'exposer trop longuemment. On le sait mais ce n'est pas encore devenu un réflexe. Il faudrait faire des campagnes de prévention, dès l'école, pour alerter les enfants sur les risques du soleil, comme ce qui se fait avec le tabac."

Est-il nécessaire de se préparer à une exposition solaire ?

"Les gélules de préparation ne protègent pas des UVA et des UVB. Par contre pour certaines personnes, très sensibles au soleil, des séances d'UV préparatoires peuvent se faire. Cependant elles ont lieu chez des dermatologues et sont très contrôlées. C'est un médicament dont il faut user sous contrôle, dans le but d'obtenir des effets thérapeutiques et non pas esthétiques."