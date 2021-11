Tables caennaises : L’Aurelzana, un souffle d’épices au cœur du Vaugueux

"L’Aurelzana” reprend en réalité les prénoms des trois enfants d’un des deux co-gérants. Ouvert depuis le 8 mai dernier, la table fait apparaître en grand sur sa devanture et son menu les principes de sa gastronomie : une cuisine créative, un souffle d’épices, le plein de saveurs et des produits frais. Autant dire que la promesse est grande.



La carte est estivale

Le menu du jour proposait ce midi-là un croustillant de crabe, parmentier de poisson revisité et crème brûlée maison. Il fallait débourser 11,50€ pour l’entrée et le plat ou le plat et le dessert, et 15€ pour le tout, quart de vin inclus. Mis à part des formules à 22, 30 et 33€, les autres propositions de la carte ne compliquent pas l’addition : toutes les entrées comme les desserts coûtent 6€, les plats 16€. Tous portent un intitulé alléchant, telle cette tartelette provençale à la mousse de chèvre, ce dos de cabillaud en croûte de basilic ou ce minestrone de fruits exotiques. Le risotto aux trompettes de la mort et copeaux de viande de grisons ne trahit pas la confiance que j’avais mise en lui, ni le merlan de bœuf au poivre de sichuan. Tout cela rapidement servi... Pas de doute, la promesse est tenue.

Pratique : L’Aurelzana, 7 rue du Vaugueux. Tél. 02 31 93 95 13.