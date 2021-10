Handicap : Caen sur de bons rails

A Caen, Viacités, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération, a pris le dossier à bras le corps. 'Ce qu'attendent les personnes en situation de handicap, c'est d'être reconnues et traitées comme des citoyens à part entière, ce qui suppose d'abattre les barrières qui se dressent devant elles”, explique Eric Vève, président de Viacités. Pour y parvenir, Caen la Mer dispose déjà du service Mobisto qui transporte tous les jours des personnes handicapées. 'La flotte est actuellement composée de sept véhicules. Un huitième est en commande”.



120 quais réaménagés cette année

Le tramway est lui aussi totalement accessible. Tous les bus commandés depuis deux ans sont également systématiquement équipés de plancher bas, de rampes escamotables et d'un système d'annonces sonores pour les personnes non-voyantes.

Le budget pour la construction de quais de plein pied a été récemment multiplié par cinq et 120 d'entre eux vont être réaménagés en 2010. Tout prouve que Viacités avance dans la bonne direction.

Un constat que partage Jacques Sejalon, directeur de la délégation départementale de l'Association des paralysés de France (APF) à Caen : “Au baromètre APF de l'accessibilité publié en février dernier, Caen a obtenu la note de 10 sur 22 dans la catégorie “transports publics et équipements municipaux”, souligne t-il.

Au classement général, la capitale bas-normande est dans le haut du tableau : 25ème sur 96 villes. Dans la catégorie, “politique municipale volontariste” Caen obtient même la note de 21 sur 21, comme une quinzaine d'autres villes.

“Il y a du travail d'accompli, des efforts faits, il faut les poursuivre”, conclut Gilles Déterville, adjoint au maire de Caen en charge du handicap.



