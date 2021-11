3 nouveaux cars écologiques et accessibles aux handicapés

Chaque jour, la régie des transports du département, avec ses 39 autocars, assure 20% du transport scolaire dans l'Orne, soit 3 100 enfants pris en charge. Cet été, le conseil général se dote de 3 nouveaux véhicules, qui ont des avantages en matière d'écologie et d'accessibilité. Ils ont été proposés par la société Fast Concept Car et conçus dans l'usine Carrier d'Alençon.

Ecologie...

Ces autocars répondent à la norme environnementale Euro 5, qui demande plus de respects de l'environnement et moins de rejets polluants les nitrates d’azote. Autre atout, une boîte robotisée qui permet une conduite plus souple, et le système "Stop and Start" : le moteur se coupe au delà de 3 minutes d'arrêt. Cela devrait engendrer une baisse de carburant de 20 %.

... et accessibilité

Le groupe Fast Concept Car a déposé un brevet pour la création d’un ascenseur intérieur permettant l’accès facile d’un fauteuil roulant. Deux places sont également réservées pour les personnes à mobilité réduite

Ces trois cars auront coûté 525 000 euros.

BONUS AUDIO : Michel Jacomme, directeur de la régie transports, nous présente ces cars :

Par ailleurs, les inscriptions aux transports scolaires dans l'Orne sont à effectuer avant le 31 juillet sous peine de frais supplémentaires. Rendez vous sur www.orne.fr.