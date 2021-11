Accessibilité : une convention unique en Basse-Normandie

Il s'agit de la signature ce mercredi soir d'une convention de partenariat sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Non seulement dans les commerces comme l'exige la loi pour 2015, mais aussi dans tout le centre-bourg. Un partenariat entre commerçants locaux, commune, chambre de commerce, et auquel sont étroitement associées les associations de personnes malades ou handicapées, et retraités.

Cette mise en accessibilité sera financièrement aidé par le Pays du Perche et d'autres financeurs. Plusieurs communes ornaises sont intéressées par cette démarche, qui est aussi suivie à Paris, notamment par le ministère de l'Environnement.

Ecoutez ci-dessous :

- Philippe Galéano, de la Chambre de Commerce et d'Industrie.

-Aurore Ganivet, boulangère à Longny, et présidente de l'union commerciale.

-Et Mathieu Monbertin, directeur de la délégation de l'Association des Paralysés de France, dans l'Orne.