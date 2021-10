Les collégiens jouent aux Experts

Dans le cadre d'une semaine interdisciplinaire au collège-lycée expérimental d'Hérouville-Saint-Clair, qui a eu lieu du 5 au 9 avril, les 4ème/3ème ont mené l'enquête, tels des 'Experts”. “Il faut dire que les séries télévisées ont un certain impact sur les jeunes” , souligne Anabelle Maguin, enseignante dans le collège. Le but de ce temps extra-scolaire est de présenter le travail des policiers, des acteurs de la justice et des journalistes d'une façon autre que dans un épisode des “Experts”. Les élèves ont été séparés en trois groupes, représentant les trois professions, puis encadrés par quatre élèves de terminale. Le dernier jour s'est traduit par l'ultime procès durant lequel les prévenus, parfois des professeurs, ont comparu devant un tribunal. Présidé par les élèves, ce jugement a fait suite à une enquête et une mise en accusation, elles-aussi orchestrées par les collégiens. Bref, un Cluédo amélioré pour mieux connaître les pouvoirs régaliens de l'État.



Galerie photos