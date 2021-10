Terrain squatté à Caen : les rats envahissent le quartier !

Depuis l'été dernier, les rats ont proliféré dans le quartier, attirés par les déchets d'une vingtaine de squatteurs. Les habitants ont alors entrepris de prévenir par écrit le propriétaire du terrain, puis les élus. "Ils n'avaient pas pris du tout la mesure du problème malgré nos appels incessants", déplore Dominique Cortès, riveraine du terrain qui a vu les rats arriver jusqu'à sa cour. Sa voisine a elle-même dû abandonner sa maison pendant une dizaine de jours pour éviter la colocation avec les rongeurs, car la mort aux rats ne faisait plus d'effet.

Les habitants du quartier ont fini par en référer au procureur de la République. La semaine dernière, ils ont eu gain de cause et des entreprises sont venues nettoyer le terrain et dératiser. Sept tonnes de déchets ont été retirées ! Accolé au terrain, deux maisons également squattées, donnant sur l'avenue de Tourville et appartenant au même promoteur, n'ont quant à elles pas été abattues. Ce dernier a promis qu'elles le seraient ... "après le 14 juillet, mais c'est vague, ça peut être en 2022", s'inquiète Mme Cortès.