"Chez nous c'est trois !" : Claude Duty présente son film tourné à Rouen en avant-première

Le rendez-vous est fixé à la sortie de l'Omnia, évidemment. Claude Duty sort du cinéma et commente rapidement le film qu'il vient de voir. Mais c'est bien le sien, son nouveau long-métrage, son troisième (après "Bienvenue au gîte" et "Filles perdues, cheveux gras"), qui accapare son esprit depuis quelques semaines. "Chez nous, c'est trois !" sort en France le 17 juillet. "Le sortie, c'est toujours une pression, un petit suspense", confie le réalisateur. "En réalité, tout se joue le mercredi, à 11h, quand tombent les premiers chiffres d'entrées à Paris. On sait tout de suite si le film va marcher ou non". Avant cela, il y aura les avants-premières, "mais qui ne reflètent pas obligatoirement le succès futur du film".

L'été dernier, "Chez nous, c'est trois !" a été tourné à vitesse grand V. En six semaines, dont deux en Bretagne et deux en Haute-Normandie, deux régions partenaires. "C'était un vrai défi, très accrobatique. Nous avions un petit budget et il fallait faire avec la météo : du mauvais temps en Bretagne... et du soleil en Normandie !". A Rouen, l'équipe a tourné plusieurs scènes à l'Hôtel de Bourgtheroulde et à la Halle aux Toiles.

"Noémie Lvovsky a été formidable"

Le réalisateur rouennais s'est entouré d'une équipe de comédiens davantage attirés par le scénario que par le cachet. "Noémie Lvovsky (Camille Redouble), qui est surtout connue comme réalisatrice, s'est totalement dévouée au film malgré les conditions peu évidentes. Elle a été formidable, faisant du non stop sur tous les plans". Le reste du casting est prometteur : Marie Kremer, Stéphane de Groodt ou encore Olivier Saladin, pour ne citer qu'eux. A leurs côtés, on retrouvera aussi trois "guest stars" : Julien Doré, Olivia Bonamy ou Judith Godrèche.

Le film raconte l'histoire d'une réalisatrice, Jeanne Millet (Noémie Lvovsky). Cette dernière traverse une période de doutes mais doit se rendre en province, en Bretagne, afin d'y présenter l'un de ses premiers films : "Son itinéraire va lui faire franchir plusieurs frontières entre amour et amitié, espoir et déception, cinéma et quotidien routinier. Autant de territoires où seuls bises et baisers servent de passeport", dévoile le synopsis. "J'ai voulu un film miroir, dans lequel le public peut s'identifier, tout en proposant une mise en abyme du cinéma", explique Claude Duty, qui a écrit le scénario avec Christian Clères. Un troisième long-métrage qui s'annonce attachant.

"Chez nous, c'est trois !", un film de Claude Duty. Sortie nationale 17 juillet 2013. Avant-première vendredi 28 juin à 20h30 au cinéma Omnia République, à Rouen.