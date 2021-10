"Chez nous c'est trois !" de Claude Duty en avant-première ce vendredi

Le nouveau film de Claude Duty, réalisateur auparavant de "Filles perdues, cheveux gras" et "Bienvenue au gîte", est une comédie sentimentale et humaine, attachante et parfois drôle. En rôle principale : Noémie Lvovsky. A ses côtés : Marie Kremer, Stéphane De Groodt, Judith Godrèche, Bruno Wolkovitch, Olivia Bonamy ou encore Julien Doré...

Pratique. "Chez nous c'est trois !", un film de Claude Duty, en avant-première ce vendredi 28 juin, à 20h, à l'Omnia République, Rouen. En présence du réalisateur et de quelques acteurs.

Notre article : Claude Duty a choisi Rouen et la Bretagne pour son nouveau film