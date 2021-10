Depuis sa surprenante reprise de 50 Cents et Justin Timberlake « AYO TECHNOLOGY », Jonathan Vandenbroeck, plus connu sous le pseudo de MILOW, caracole au sommet des charts avec son album éponyme.

A seulement 28 ans, ce jeune auteur-compositeur belge au style pop-folk est un conteur d’histoires à la voix envoûtante qui séduit et surprend avec ses mélodies inspirées. Mais c’est surtout un artiste de scène à l’univers très personnel.

De retour avec le single « ONE OF IT » , MILOW continue sa tournée dans toute la France, avec une halte à LA CIGALE à Paris le 23 avril 2010 et à l’ELYSEE MONTMARTRE le 26 mail 2010.