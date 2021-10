A la rencontre des auditeurs caennais de Tendance Ouest

Marie-Clémence Lesimple, 25 ans, Hérouville.

“Hits and news” : pour moi le slogan de la radio Tendance Ouest résume bien ses caractéristiques. J’aime la musique d’abord, parce qu’on entend beaucoup de titres qui ne passent pas ailleurs. Et les journaux et flashs m’offrent l’actualité de ma ville, ce que je recherche en premier. J’écoute l’info-trafic le matin pour savoir si je peux prendre le périphérique sans problème, et j’ai les informations le soir grâce à l’application Tendance Ouest sur mon I-Pod Touch. Je n’oublie pas non plus l’hedo Tendance Ouest Caen, que je lis dès sa sortie, le jeudi” !

Ghislain Gréaume, 40 ans, boulanger à Caen.

“J’écoutais déjà régulièrement Tendance Ouest avant l’épisode neigeux de cet hiver. Mais pendant ces intempéries, j’étais en permanence à l’écoute des informations qui tombaient au sujet de la circulation et de l’évolution des conditions météorologiques. Et ça m’a rendu de précieux services. C’est ce que j’attends d’une radio locale, et je n’ai pas été déçu ! L’info-trafic toute la journée est l’un des points forts de la station. Et puis je trouve que la publicité est mieux dosée que sur les autres radios. Ce qui permet d’avoir une bonne fluidité au niveau musical”.

Céline Restout, 34 ans, de Colleville-Montgomery.

“Je bouge avec Tendance Ouest dès le matin, quand je vais travailler en voiture. Ma radio est toujours bloquée sur le 100.2 (la fréquence autour de Caen). Les animateurs, surtout Laure en fin de journée, me donnent la pêche et me mettent de bonne humeur. La musique, c’est pareil, j’apprécie : des années 80 à maintenant, mais surtout plein de nouveautés. Pour savoir ce qui se passe en Normandie, j’écoute les infos le midi. Le soir, il m’arrive souvent de consulter sur le site web l’actu du jour. Finalement, Tendance Ouest m’accompagne toute la journée” !

Frédéric Baudry, 32 ans, vendeur à Caen.

“Originaire de Coutances, j’écoutais déjà Radio Manche, l’ancêtre de Tendance Ouest. Je suis arrivé à Caen en même temps que ma radio ! Ce que j’apprécie, c’est son côté diversifié.On peut écouter de la musique, être informé (info, trafic,débats...) tout en participant à des jeux en direct pour gagner des cadeaux ! Je suis l’actualité du Stade Malherbe avec l’émission “Tendance Sport”, comme les matchs en direct. L’équipe fait un travail formidable, elle est à l’écoute de ses auditeurs. Tendance Ouest, c’est toute la journée au travail : les collègues l’ont adoptée !”