Ligne SNCF Paris-Normandie : le rapport Duron n'en fait pas une priorité

Le rapport Duron n'est plus tout à fait confidentiel : depuis mardi, des informations issues du compte-rendu de la commission présidée par le député-maire de Caen, qui doit "formuler des recommandations en vue de créer les conditions d’une mobilité durable", ont été révélées par la presse.

Le rapport, qui s'efforce d'établir une hiérarchie entre les grands projets ferroviaires et routiers au niveau national et au vu des contraintes budgétaires, proposerait notamment de reporter à une date ultérieure à 2030 la construction de plusieurs lignes à grande vitesse. Une seule ligne, celle reliant Bordeaux à Toulouse, y serait décrite comme prioritaire. La desserte de proximité serait privilégiée à la grande vitesse.

Seule, la partie entre Paris et Mantes serait privilégiée





La ligne grande vitesse Paris-Normandie serait remise en partie en question. Seule la section Paris-Mantes-la-Jolie, resterait prioritaire.

Philippe Duron était auditionné jeudi soir 20 juin par le Conseil national de la transition énergétique au côté du ministre des Transports, Frédéric Cuvillier. "Il est indispensable que la mobilité permise par le système de transport soit à la fois compatible avec ce que peut financer l’économie et les finances du pays, qu’elle permette de satisfaire raisonnablement les besoins des territoires et des populations tant en termes de déplacements que de qualité de vie, mais aussi qu’elle intègre les exigences de l’environnement et soit notamment la moins possible consommatrice d’espace et d’énergie", a-t-il déclaré.