Le circuit des 24h du Mans devient une piste de course pour la bonne cause

C'est la troisième fois que le circuit des 24h du Mans devient une piste de course/marche à l'occasion des "Demoiselles de Bugatti". Parrainés par l'animatrice de télévision Nathalie Vincent, 13.000 participants, dont 10.000 femmes, devraient s'aligner pour se mobiliser contre le cancer du sein. Sur chaque inscription, 5 euros seront reversés à la Ligue contre le Cancer et à l'association "Le cancer, parlons-en !". L'année dernière, 37.500 euros avaient été récoltés.

Les démarches pour y participer sont à réaliser sur le site Lesfouleesdubugatti.com. Les frais d'inscription s'élèvent à 14 euros.

À noter que cette course solidaire sera le troisième et dernier temps fort d'une journée sportive qui se déroulera sur le circuit des 24h du Mans. À 10h30, le départ du semi-marathon du Mans sera donné. Un "pi-marathon", c'est-à-dire un marathon en relais à trois, débutera une demi-heure plus tard.